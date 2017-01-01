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Главная  /  Репортажи  /  Дикие утки прилетели на зимовье в Димитровград

Дикие утки прилетели на зимовье в Димитровград

Автор:
Vasily73reg
Дата публикации:
12:45
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Целая стая диких уток прилетели в старую часть города Димитровграда на зимовье.

Птицы обосновались на речушке "Мелекесска". "Поселились они в районе мостика, по которому постоянно ходят люди," - рассказывает мобильный репортёр.

Интересно, но именно в зимний период пернатые совсем не против встреч с людьми. Ведь, проходя мимо, димитровградцы подкармливают птиц. "А гостинцам уточки непосредственно очень рады," - пишет местный житель.
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