Дикие утки прилетели на зимовье в Димитровград

Автор: Vasily73reg Дата публикации: 12:45

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14 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/196939

Целая стая диких уток прилетели в старую часть города Димитровграда на зимовье.Птицы обосновались на речушке "Мелекесска". "Поселились они в районе мостика, по которому постоянно ходят люди," - рассказывает мобильный репортёр.Интересно, но именно в зимний период пернатые совсем не против встреч с людьми. Ведь, проходя мимо, димитровградцы подкармливают птиц. "А гостинцам уточки непосредственно очень рады," - пишет местный житель.