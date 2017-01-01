Во Владивостоке из-за гололёда столкнулись десятки машин
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 12:51
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Дороги Владивостока сковал гололед, а затем выпал снег. Автомобили не могут подняться в горку - и скатываются вниз, будто с огромных ледяных трамплинов.
В Приморье зарегистрированы сотни аварий. По словам пользователей, на самых проблемных участках сталкиваются до сорока машин в день.
С опасными склонами, по словам мобильных репортеров, не справляются ни внедорожники, ни даже трактора. ДТП с участием спецтехники также попало на видео.
Как комментируют водители на автофорумах, ситуацию усугубляют беспечные обладатели летних покрышек. Многие до сих пор не поменяли резину на своих машинах - и выехали на улицы, не обращая внимание на сильнейший гололед. Например, героиня этого видео.
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