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Главная  /  Репортажи  /  Во Владивостоке из-за гололёда столкнулись десятки машин

Во Владивостоке из-за гололёда столкнулись десятки машин

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
12:51
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Во Владивостоке наступил транспортный коллапс. Местные жители публикуют в Сети кадры с улиц города.

Дороги Владивостока сковал гололед, а затем выпал снег. Автомобили не могут подняться в горку - и скатываются вниз, будто с огромных ледяных трамплинов.

В Приморье зарегистрированы сотни аварий. По словам пользователей, на самых проблемных участках сталкиваются до сорока машин в день.

С опасными склонами, по словам мобильных репортеров, не справляются ни внедорожники, ни даже трактора. ДТП с участием спецтехники также попало на видео.


Как комментируют водители на автофорумах, ситуацию усугубляют беспечные обладатели летних покрышек. Многие до сих пор не поменяли резину на своих машинах - и выехали на улицы, не обращая внимание на сильнейший гололед. Например, героиня этого видео.

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