Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 17 ноября 2017 года
- Автор:
- MR_Дмитрий
- Дата публикации:
- 13:06
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В программу, показанную в эфире 17 ноября, вошли кадры о том, как автомобиль въехал в торговый центр в Харькове, кадры о том, как несколько автомобилей столкнулись на трассе в Санкт-Петербурге, кадры о том, как перепалка между владельцем АЗС и байкерами произошла в Болгарии и кадры о морской прогулке в Магаданской области.
Суть проекта заключается в том, что все самые интересные и необычные репортажи, присланные на наш проект, попадут в ежедневную или еженедельную итоговую программу «Мобильный репортер». Авторам сюжетов, которые выйдут в эфире программы, будут выплачены денежные призы.
Снимайте и присылайте репортажи на сайт mreporter.ru через наше новое приложение и станьте героем телеэфира!
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