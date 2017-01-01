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Главная  /  Репортажи  /  Внедорожник катится вниз по обледенелой дороге во Владивостоке

Внедорожник катится вниз по обледенелой дороге во Владивостоке

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
13:14
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Улица Толстого во Владивостоке превратилась в ледяную горку. Посетителями которой по неволе становятся местные автомобилисты.

Свидетелем одного из таких "заездов" стал мобильный репортёр. Есть ли за рулём внедорожника водитель - непонятно. Но остановить стремительно скользящий вниз автомобиль - не мог никто. На кадрах видно, что молодой человек пытается встать на пути машины и своими руками остановить иномарку. Но вскоре понимает бессмысленность этой задумки. И её опасность для собственного здоровья.

В итоге, многотонная машина перестаёт скользить лишь в конце небольшого спуска. А местные жители сообщают, что такие "горки" появились почти на всех дорогах Владивостока. Из-за чего в городе произошли десятки ДТП.

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