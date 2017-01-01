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Гигантские пробки сковали дороги Владивостока

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
13:36
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Центр Владивостока практически превратился в одну большую пробку. Местный мобильный репортер прошел по улицам и оценил обстановку.

"Весь центр - встал колом," - рассказывает автор этого ролика. Машины, судя по кадрам, передвигаются по городу буквально со скоростью черепах.

Сообщается, что из-за плохих погодных условий администрацией Владивостока совместно с ГИБДД города принято решение временно ввести ряд ограничений движения автотранспорта. Вплоть до утра 18 ноября будут перекрыты некоторые улицы, а также запрещён въезд большегрузов с федеральной трассы во Владивосток.
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