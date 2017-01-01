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"День жестянщика" во Владивостоке (ВИДЕО)

Автор:
HSTUDIOS
Дата публикации:
13:46
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Эти кадры сняты на улице Луговой. Мобильный репортёр возвращался домой и стал свидетелем того, как иномарка врезалась в припаркованный автомобиль.

Непрестанно сигналя вниз по склону скатывается внедорожник. Что, судя по видео, не останавливает водителя серебристой легковушки. Который решается попытать счастья и поднимается в горку. Секунды - и становится ясно, что зря. Автомобилист теряет контроль над машиной, ставит её боком. Но та стремительно скользит вниз. И останавливает лишь после столкновения с трактором и автомобилем, стоящими на парковке.

Тем временем, местные жители сообщают, что такие ледяные "горки" появились почти на всех улицах Владивостока. Из-за чего в городе произошли десятки ДТП, а дороги сковали многокилометровые пробки.

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