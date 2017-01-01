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Массовое ДТП случилось на улице Зои Космодемьянской во Владивостоке (ВИДЕО)

Автор:
Madmaster1
Дата публикации:
14:01
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Владивосток сковал сильный гололёд, который привёл к резкому увеличению числа ДТП. Свидетелем одной из аварий стал мобильный репортёр.

По словам местного жителя, авария произошла на улице Зои Космодемьянской. На кадрах видно, что водители, можно сказать, стали не хозяева своим автомобилям. Машины скользят по проезжей части, как по маслу. Автомобилисты пытаются уйти от столкновений с другими участниками дорожного движения, но всё тщетно. В результате - как минимум четыре повреждённых автомобиля.

Сообщается, что из-за плохих погодных условий администрацией Владивостока совместно с ГИБДД города принято решение временно ввести ряд ограничений движения автотранспорта. Вплоть до утра 18 ноября будут перекрыты некоторые улицы, а также запрещён въезд большегрузов с федеральной трассы во Владивосток.
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