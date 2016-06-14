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Главная  /  Репортажи  /  Коммунальщики пробили потолок жителю Кемерово

Коммунальщики пробили потолок жителю Кемерово

Автор:
michasevv589
Дата публикации:
14:19
  • 41
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Живу в пятиэтажном доме на пятом этаже. У соседей подо мной на 4 этаже засорился унитаз. Управляющая компания хотела через крышу прочистить канализацию, путём скидывания лома на верёвке.) Кидали раз 50 и не понимали, что лом попадает не в трубу а в помещение в моём случае в ванную комнату. Разбили ломом ванну, крышку унитаза и плитку в половине ванной. А сейчас отказываются выплачивать компенсацию.
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