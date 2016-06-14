Коммунальщики пробили потолок жителю Кемерово

Автор: michasevv589 Дата публикации: 14:19

41

41 0

41

41 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/196948

Живу в пятиэтажном доме на пятом этаже. У соседей подо мной на 4 этаже засорился унитаз. Управляющая компания хотела через крышу прочистить канализацию, путём скидывания лома на верёвке.) Кидали раз 50 и не понимали, что лом попадает не в трубу а в помещение в моём случае в ванную комнату. Разбили ломом ванну, крышку унитаза и плитку в половине ванной. А сейчас отказываются выплачивать компенсацию.