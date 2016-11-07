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Главная  /  Репортажи  /  Чёрные улитки заполонили побережье Флориды

Чёрные улитки заполонили побережье Флориды

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
14:57
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Миллионы черных улиток - а судя по этим кадрам, речь идет именно о таких масштабах - выбросились на берег во Флориде.

Пляжи на протяжении нескольких километров, как видно на кадрах, почернели. Местные жители очень удивлены. Они рассказывают, что на песке можно было увидеть пустые ракушки, но чтобы улитки в таком количестве выползли из воды - такого там не припомнят.

Ученые пока не могут назвать причину этого феномена. Сообщается, что по одной из версий, шторм мог переместить водоросли и другой корм, которым питаются моллюски, к берегу, и они отправились вслед за своей едой.


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