Чёрные улитки заполонили побережье Флориды
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 14:57
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кадрах, почернели. Местные жители очень удивлены. Они рассказывают, что на песке можно было увидеть пустые ракушки, но чтобы улитки в таком количестве выползли из воды - такого там не припомнят.
Ученые пока не могут назвать причину этого феномена. Сообщается, что по одной из версий, шторм мог переместить водоросли и другой корм, которым питаются моллюски, к берегу, и они отправились вслед за своей едой.
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