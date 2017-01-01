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Главная  /  Репортажи  /  Сергей Собянин открыл новую автомобильную газонаполнительную компрессорную станцию на севере Москвы

Сергей Собянин открыл новую автомобильную газонаполнительную компрессорную станцию на севере Москвы

Автор:
denis947
Дата публикации:
15:42
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Мэр Москвы Сергей Собянин накануне принял участие в открытии новой автомобильной газонаполнительной компрессорной станции (АГНКС) на Левобережной улице на севере столицы. «Москва активно занимается улучшением экологии. Проблемы экологии Москвы на 90% связаны с автомобилями, которых с каждым годом становится все больше. Еще один проект, который мы реализуем с «Газпромом» - строительство системных газовых станций, которые позволят машинам, оборудованным, соответственно, газовым двигателями, комфортно заправляться», - подчеркнул мэр. Мэр отметил, что строительство новой современной заправки позволит уменьшить перепробег и увеличить количество автобусов на линии, а также увеличить в два раза парк автобусов с газовыми двигателями. С.Собянин поблагодарил специального представителя президента РФ по взаимодействию с форумом стран-экспортеров газа, председателя совета директоров ПАО «Газпром» Виктора Зубкова за то, что он курирует программу и помогает в ее реализации.

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Комментарии (1)

  • Sargo
    16:52
    http://www.mskagency.ru/?type=video
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