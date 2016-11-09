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По дорогам Вашингтона плавает рыба

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
15:44
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Эти кадры из США. Необычных пешеходов снял житель штата Вашингтон.
Правда, пешеходами их можно назвать весьма условно. Рыба, которая плыла по течению разлившейся реки, встретила препятствие в виде затопленной дороги. Но разворачиваться не стала. Изо всех сил работая плавниками, рыбы - перебегали, если можно так сказать, на другую сторону трассы.

Ну а водитель, который, как сообщается, стал свидетелем этого перехода, вынужден был ждать, когда все желающие переберутся через дорогу.
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