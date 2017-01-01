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Ямы на дорогах в городе Старый Оскол

Автор:
Albertini
Дата публикации:
17:44
  • 16
  • 0

двигаясь по дороге наскочил на яму в темное время суток и не только я, многие с повреждением. Старый Оскол, район канатной фабрики.

  • 16
  • 0

Комментарии (0)

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