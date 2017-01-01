До конца года по программе благоустройства «Моя улица» отремонтируют фасады 17 станций метро

Автор: Uwis Дата публикации: 17:04

21

21 0

До конца года по программе благоустройства «Моя улица» отремонтируют фасады 17 станций метро. Большая часть из них находится в пределах Третьего транспортного кольца, а семь — «Театральная», «Арбатская» (Арбатско-Покровской линии), «Кузнецкий Мост», «Библиотека имени Ленина», «Павелецкая» (Кольцевой линии) «Таганская» (Кольцевой линии) и «Октябрьская» (Калужско-Рижской линии) — в пределах Садового кольца. Вестибюли 13 из 17 станций — объекты культурного наследия или выявленные объекты культурного наследия. К работам на них предъявляются особые требования. На фасадах станций осыпалась штукатурка, местами разрушилась лепнина. На гранитных плитах, которыми облицованы стены нескольких вестибюлей, появились сколы. Во время ремонта специалисты очистят от старой краски облицовку фасадов из гранита и песчаника, восстановят утраченные фрагменты. Затем фасады покроют специальным составом, который предотвратит появление плесени и защитит от негативного воздействия окружающей среды. Старые деревянные двери, которые сохранились на станциях, менять не будут. С них лишь снимут старые металлические отбойники и накладки и заменят на новые латунные. Поверхность дверей отчистят от старой краски, покроют антисептическим раствором и несколькими слоями лака. Устаревшие светильники на фасадах вестибюлей заменят на светодиодные. Во время проведения ремонта проход на станции для пассажиров полностью перекрывать не будут.