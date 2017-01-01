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Главная  /  Репортажи  /  Новогоднюю ёлку включили на проспекте Вернадского

Новогоднюю ёлку включили на проспекте Вернадского

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
18:10
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Город подготавливается к встрече Нового года. У ТЦ на проспекте Вернадского включили новогоднюю ёлку.

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