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Главная  /  Репортажи  /  Укрепление тротуарной плитки на Поклонной горе

Укрепление тротуарной плитки на Поклонной горе

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
18:10
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  • 0

На Поклонной горе укрепляют тротуарную плитку часть территории огорожена.

  • 18
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Комментарии (0)

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