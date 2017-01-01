Пресс-показ подъёма звезды-люстры под куполом павильона «Космос» на ВДНХ

25

25 1

Точную копию звезды, украшавшей Троицкую башню Кремля с 1935 по 1937 года, подняли под куполом в павильоне «Космос» на ВДНХ для последующего монтажа. Настоящую кремлевскую звезду установили в павильоне в качестве люстры в 1954 году. Почти 20 лет она светила гостям «Космоса», но была демонтирована и утрачена. Новую звезду воссоздали по проектным историческим чертежам советских художников и архитекторов. Люстра в виде кремлевской звезды с исходящими от нее лучами света станет частью новой экспозиции центра «Космонавтика и авиация», который откроется в 2018 году в отреставрированном павильоне «Космос» на ВДНХ.