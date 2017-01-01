Авария на трассе Р-169 Киров-Малмыж

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18+. ВНИМАНИЕ!!! На видео присутствует ненормативная лексика!!!

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18 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/196969

Авария на трассе Р-169 Киров-Малмыж.Россия, граница К. Чепецкого и Кумёнского р-на