Коммунальщики пробили потолок жителю Кемерово

Массовое ДТП случилось на улице Зои Космодемьянской во Владивостоке

"День жестянщика" во Владивостоке

Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 17 ноября 2017 года

Страшное ДТП унесло жизни двух молодых жителей Димитровграда

"Будьте отзывчивее!": в Орехове-Зуеве сгорел автомобиль

В Нижнем Новгороде барашек сбил с ног ребенка

В Волгограде вспыхнул крупный пожар на складе

Пожар на складе лакокрасочных изделий произошёл в Волгограде

В Красноярске женщина с ребёнком чуть не погибли в ДТП

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Авария на трассе Р-169 Киров-Малмыж

Авария на трассе Р-169 Киров-Малмыж

Автор:
Doktor.Dock
Дата публикации:
22:22
  • 18
  • 0

18+. ВНИМАНИЕ!!! На видео присутствует ненормативная лексика!!!


Авария на трассе Р-169 Киров-Малмыж.

Россия, граница К. Чепецкого и Кумёнского р-на
  • 18
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

113 0
17:41 | paula_m
В Колпино на пешеходном переходе рейсовый автобус сбил девушку