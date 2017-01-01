"Родной кров для наших слов" - Тихвинской центральной районной библиотеке имени И. П. Мордвинова исполнилось 90 лет

Автор: Leobr Дата публикации: 23:32

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"Родной кров для наших слов" название пятничной встречи не случайное - собрались тихвинские литераторы и авторы-исполнители, чьи произведения тоже имеются в этой библиотеке. Значит и подарками на юбилей стали стихи и песни. Библиотека как и город Тихвин пережили много хорошего и грустного (в годы войны были полностью утрачены фонды). Пережила эта библиотека, как и другие и "оптимизацию" последнего десятилетия - и не вина её, что мы стали больше информации получать из интернета. Но далеко не все исторические материалы переведены в электронную форму и кроме того авторское исполнение произведений тихвинцев и гостей города не заменит полноценно никакой онлайн.