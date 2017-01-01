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Главная  /  Репортажи  /  Шесть человек получили ранения в результате конфликта со стрельбой в «Москва-Сити»

Шесть человек получили ранения в результате конфликта со стрельбой в «Москва-Сити»

Автор:
vlad67
Дата публикации:
00:16
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Шесть человек получили телесные повреждения в результате конфликта со стрельбой на территории комплекса «Москва-Сити», об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице. «Поступило сообщение о конфликте на бытовой почве между неизвестными и сотрудниками охранного предприятия из-за парковки на территории комплекса «Москва-Сити». По предварительным данным, пострадало шесть человек, четверо будут госпитализированы, двоим окажут медицинскую помощь на месте», - сказал собеседник агентства.

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