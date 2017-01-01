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Подмосковный Сергиев Посад после снегопада 14 ноября 2017 года

Автор:
Uwis
Дата публикации:
00:41
  • 15
  • 0

14 ноября 2017 года Сергиев Посад засыпало снегом.

  • 15
  • 0

Комментарии (0)

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