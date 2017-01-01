Выставка костюмов и антуража к фильму "Матильда" в московском ГУМе

Автор: DELUXE TV Дата публикации: 10:38

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Кинофильм Алексея Учителя "Матильда" невольно стал мега-знаменитым ещё задолго до выхода на экраны страны. По большей части благодаря "стараниям" некоторой крайне активной части российского общества. История романа императора Николая Второго с балериной Большого Императорского театра..., нет, не Анастасии Волочковой..., некой Матильдой не на шутку взбудоражила умы некоторых представителей православной общественности, которые с помощью депутата Поклонской требовали от государства не дать картине выйти в прокат. Буквально на днях на Первой линии московского Главного Универсального Магазина открылась уникальная выставка: для всеобщего обозрения представлены настоящие костюмы, головные уборы и копии ювелирных украшений, которые использовались при съёмки кинокартины. Роскошные дамские платья, расшитые бисером и жемчугом, офицерские мундиры, потрясающие колье и короны, украшенные стразами, всё это можно увидеть если прийти в ГУМ! До конца ноября выставка точно будет работать, поэтому все желающие могут её посетить, сделав заодно потрясающие селфи для своих соцсетей, или просто для себя.