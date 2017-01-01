Коммунальщики пробили потолок жителю Кемерово

Массовое ДТП случилось на улице Зои Космодемьянской во Владивостоке

"День жестянщика" во Владивостоке

Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 17 ноября 2017 года

Страшное ДТП унесло жизни двух молодых жителей Димитровграда

"Будьте отзывчивее!": в Орехове-Зуеве сгорел автомобиль

В Нижнем Новгороде барашек сбил с ног ребенка

В Волгограде вспыхнул крупный пожар на складе

Пожар на складе лакокрасочных изделий произошёл в Волгограде

В Красноярске женщина с ребёнком чуть не погибли в ДТП

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Выставка костюмов и антуража к фильму "Матильда" в московском ГУМе

Выставка костюмов и антуража к фильму "Матильда" в московском ГУМе

Автор:
DELUXE TV
Дата публикации:
10:38
  • 14
  • 0

Кинофильм Алексея Учителя "Матильда" невольно стал мега-знаменитым ещё задолго до выхода на экраны страны. По большей части благодаря "стараниям" некоторой крайне активной части российского общества. История романа императора Николая Второго с балериной Большого Императорского театра..., нет, не Анастасии Волочковой..., некой Матильдой не на шутку взбудоражила умы некоторых представителей православной общественности, которые с помощью депутата Поклонской требовали от государства не дать картине выйти в прокат. Буквально на днях на Первой линии московского Главного Универсального Магазина открылась уникальная выставка: для всеобщего обозрения представлены настоящие костюмы, головные уборы и копии ювелирных украшений, которые использовались при съёмки кинокартины. Роскошные дамские платья, расшитые бисером и жемчугом, офицерские мундиры, потрясающие колье и короны, украшенные стразами, всё это можно увидеть если прийти в ГУМ! До конца ноября выставка точно будет работать, поэтому все желающие могут её посетить, сделав заодно потрясающие селфи для своих соцсетей, или просто для себя.

  • 14
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

9 0
11:54 | Uwis
На площади Тверской заставы установили скамейки
37 1
16.11 18:41 | Uwis
Завершающая экспозиция выставки «Россия – Моя история» – «Россия, устремлённая в будущее» в ЦВЗ «Манеж»
26 0
14.11 18:57 | LaimeLaim
Дирижабли, воздушные шары и новогодняя ёлка в ГУМе