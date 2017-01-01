Очередь за билетами на балет «Нуреев» Кирилла Серебренникова у Большого театра

Автор: denis947 Дата публикации: 10:29

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Больше 500 человек собрались утром в субботу у касс Большого театра к началу продаж билетов на балет «Нуреев» в постановке Кирилла Серебренникова. Количество билетов ограничено 500 экземплярами на спектакль и производится только по паспорту - в связи с повышенным спросом, сообщил Большой театр. В руки будут давать не больше двух билетов - по паспорту покупателя и ксерокопии паспорта второго зрителя. «Билет будет распечатываться на бланке специального образца с указанием фамилии и данных паспорта зрителя, которые в обязательном порядке будут проверяться при проходе на спектакль. На контроле также потребуется предъявить оригинал паспорта, вписанного в билет», - пишет театр."