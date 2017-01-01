Первый смотр-конкурс на звание «Лучшее отделение по работе с системой пожаротушения с гидроабразивной резкой «Кобра» проходит в Москве

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На базе учебно-тренировочного комплекса 57 СПЧ 27 ПСО ФПС по г. Москве проходит финальный этап Смотра-конкурса на звание «Лучшее отделение по работе с СПТ «Кобра. 13 сильнейших команд борются за звание «Лучшее отделение по применению СПТ «Кобра» при тушении пожаров и ликвидации последствий ЧС». Соревнования проходят в условиях, приближенных к реальным пожарам: боевое развертывание с подачей ствола-копья в 4-й этаж учебной башни и подачей огнетушащего вещества. Также огнеборцам предстоит обнаружить очаг пожара при помощи тепловизора, и ликвидировать его через несущую конструкцию огневого симулятора. Итоги соревнований подведут после выступления всех команд.