ДТП в поселке Новоукраинский Краснодарского края

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Утром 18.11.17 в пос. Новоукраинском, Крымского района, произошло ДТП с участием двух автомобилей : Рено Логан и Нива Шевроле. На проишевствие выехали спасатели Крымского ПСО МЧС России и муниципальная служба спасения Крымска. На трассе, водитель Нива Шевроле выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Рено. В результате удара, Нива перевернулась. Пострадавшему Нивы, оказали помощь врачи СМП. Состояние водителей, удовлетворительное.