Ангар площадью 500 метров горит на северо-востоке Москвы

Автор: Разведчик Дата публикации: 14:52

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Загорелся одноэтажный металлический складской ангар на улице Милашенкова. Пожар начался в торцевой части строения. Огонь стал стремительно распространяться. В ангаре хранились различные декорации и пластик. К прибытию пожарных огнем уже было охвачено 200 квадратных метров ангара, доносились сильные хлопки, пожарные стали работать из укрытий. Создалась угроза перехода на соседние склады, гаражи и офисное здание. Однако пожарным удалось предотвратить распространение огня. Пожару был объявлен второй номер сложности, дана готовность приступить к тушению вертолетам ГКУ МАЦ. Однако авиацию задействовать не пришлось. Полностью ликвидировать пожар на площади 400 квадратных метров удалось за полтора часа. В тушении принимали участие 25 единиц спецтехники, был развернут штаб пожаротушения и организован подвоз питьевой воды для личного состава. Пострадавших нет. Причина возгорания сейчас устанавливается.