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Последствия пожара на складе на улице Милашенкова с высоты птичьего полета

Автор:
denis947
Дата публикации:
15:26
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Последствия пожара на складе на улице Милашенкова. Площадь пожара составила 400 кв. метров.

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