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Главная  /  Репортажи  /  Осенние "Кузьминки" — именины парка

Осенние "Кузьминки" — именины парка

Автор:
alextsaryev99
Дата публикации:
16:14
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Природная территория «Кузьминки-Люблино» 18 ноября отметила именины — праздник приурочали ко Дню Кузьмы и Демьяна, покровителей парка. Для гостей подготовили много интересного, рассказала представитель пресс-службы парка Мария Антонова. — Именины парка Кузьминки – это нестандартная музыкально-развлекательная программа с участием фольклорного костюмированного коллектива и артистов оригинального жанра, например, музыкального эксцентрика на народных инструментах, масса сюрпризов, мастер-классы и викторины, горячая каша и чай. Площадки на мероприятии были связаны с русскими традициями первого зимнего праздника, каким считали на Руси День Кузьмы и Демьяна, прозванного в народе «кузьминками», — уточнила Антонова. Она добавила, что на протяжении всего праздника будет проходить выставка предметов быта и интерьера Древней Руси из Музея индустриальной культуры. А для самых активных и спортивных заработают площадки русских народных игр и забав. Завершились народные гулянья традиционным шествием на поляну у Петровского дуба, где участники смогли собраться в большой хоровод и пройти на счастье под «конфетным» снопом. После того, как все загадают желания, дети «обмолотят» его и соберут урожай сладостей.

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