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Главная  /  Репортажи  /  В Саду им. Баумана сегодня заработал каток с искусственным льдом.

В Саду им. Баумана сегодня заработал каток с искусственным льдом.

Автор:
Uwis
Дата публикации:
17:22
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В Саду им. Баумана сегодня заработал каток с искусственным льдом.

  • 11
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