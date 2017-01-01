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Главная  /  Репортажи  /  С 1-го января 2018-го года в московских трамваях и автобусах уберут турникеты

С 1-го января 2018-го года в московских трамваях и автобусах уберут турникеты

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
18:56
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В столичных трамваях и автобусах большой вместимости с 1 января 2018 года уберут турникеты. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. До сих пор системы контроля прохода пассажиров были отменены только на отдельных маршрутах в качестве эксперимента. Тогда это вызвало рост числа безбилетных пассажиров. Чтобы ситуация не повторилась, власти планируют увеличить количество контролеров. Оплачивать проезд пассажиры смогут через валидаторы, установленные в салоне. При этом мэр рассчитывает, что платежная дисциплина и ответственность пассажиров продолжит расти. За десять лет, которые в столичном наземном транспорте существуют турникеты, количество пассажиров, оплачивающих проезд, выросло почти на четверть. Текст частично взят с портала газета.ру

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