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Правда о смоге в Челябинске

Автор:
Zaitsev261983
Дата публикации:
13:32
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Правда о челябинском смоге и как в воздухе появляются различные вещества превышающие допустимые нормы.

  • 29
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Комментарии (0)

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