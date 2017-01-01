В столице завершился первый смотр-конкурс на звание «Лучшее отделение по работе с системой пожаротушения с гидроабразивной резкой «Кобра»

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18 ноября 2017 года на базе учебно-тренировочного комплекса 57 СПЧ 27 ПСО ФПС по г. Москве состоялся первый в России финальный этап Смотра-конкурса на звание «Лучшее отделение по работе с СПТ «Кобра». 13 сильнейших команд боролись за звание «Лучшее отделение по применению СПТ «Кобра» при тушении пожаров и ликвидации последствий ЧС». Соревнования проходили в условиях, приближенных к реальным пожарам: боевое развертывание с подачей ствола-копья в 4-й этаж учебной башни и подачей огнетушащего вещества. Упражнение считалось выполненным при появлении устойчивого факела сквозь проколотое отверстие в тренажёре «Дверь» в течение 10 секунд. Кроме того, огнеборцам предстояло обнаружить очаг пожара при помощи тепловизора, и ликвидировать его через несущую конструкцию огневого симулятора. Объектом тушения выбран огневой симулятор – контейнер с монитором для визуализации эффекта от применения СПТ «Кобра» (температура в контейнере от 400 до 430°С). Установка «Кобра» позволяет пожарным подавать воду в горящее помещение, не подвергаясь риску попасть под выброс пламени. Проткнув специальным наконечником дверь или стену, спасатель-пожарный подаёт воду, не заходя в само помещение. При этом в подаваемую воду примешаны мельчайшие абразивные частицы, что позволяет прокалывать практически любые материалы, в том числе металлические двери, а если понадобится, то и каменные стены. То есть даже сама водяная струя используется в качестве режущего инструмента. Следует отметить, что диаметр отверстия совпадает с диаметром водяной струи, что исключает инжекцию кислородом из внешней среды: мелкодисперсная струя, поданная в очаг пожара, не вносит в зону горения дополнительный кислород. Одна из главных особенностей системы состоит в том, что она подаёт тонкораспыленную струю воды. За счёт того, что подаются мельчайшие капельки воды, в помещении с возгоранием обеспечивается очень быстрое падение температур. «Водяной туман» практически парит в потоке горючих газов, забирая жар. Когда снижается температура в помещении – снижается скорость распространения пожара. А также обеспечивается более быстрый проход пожарных с лафетными стволами, чтобы произвести дотушивание очага возгорания. В соревнованиях была задействована пожарная автоцистерна АЦ 3,2-40/4 (43253) с установкой пожаротушения гидроабразивной резки «Кобра», которая предназначена для доставки личного состава, пожарно-технического вооружения и огнетушащих веществ для тушения пожаров и ликвидации последствий ЧС. По итогам соревнования 1 место заняла 62 ПСЧ (ЮВАО), 2 место - 3 ПСЧ (САО) и 3 место - 25 ПСЧ (ЗАО). Интервью: Жуковский Юрий Александрович - начальник службы пожаротушения г. Москвы, полковник внутренней службы.

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75 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/197013

18 ноября 2017 года на базе учебно-тренировочного комплекса 57 СПЧ 27 ПСО ФПС по г. Москве состоялся первый в России финальный этап Смотра-конкурса на звание «Лучшее отделение по работе с СПТ «Кобра».13 сильнейших команд боролись за звание «Лучшее отделение по применению СПТ «Кобра» при тушении пожаров и ликвидации последствий ЧС».Соревнования проходили в условиях, приближенных к реальным пожарам: боевое развертывание с подачей ствола-копья в 4-й этаж учебной башни и подачей огнетушащего вещества. Упражнение считалось выполненным при появлении устойчивого факела сквозь проколотое отверстие в тренажёре «Дверь» в течение 10 секунд.Кроме того, огнеборцам предстояло обнаружить очаг пожара при помощи тепловизора, и ликвидировать его через несущую конструкцию огневого симулятора.Объектом тушения выбран огневой симулятор – контейнер с монитором для визуализации эффекта от применения СПТ «Кобра» (температура в контейнере от 400 до 430°С).Установка «Кобра» позволяет пожарным подавать воду в горящее помещение, не подвергаясь риску попасть под выброс пламени. Проткнув специальным наконечником дверь или стену, спасатель-пожарный подаёт воду, не заходя в само помещение. При этом в подаваемую воду примешаны мельчайшие абразивные частицы, что позволяет прокалывать практически любые материалы, в том числе металлические двери, а если понадобится, то и каменные стены. То есть даже сама водяная струя используется в качестве режущего инструмента. Следует отметить, что диаметр отверстия совпадает с диаметром водяной струи, что исключает инжекцию кислородом из внешней среды: мелкодисперсная струя, поданная в очаг пожара, не вносит в зону горения дополнительный кислород.Одна из главных особенностей системы состоит в том, что она подаёт тонкораспыленную струю воды. За счёт того, что подаются мельчайшие капельки воды, в помещении с возгоранием обеспечивается очень быстрое падение температур. «Водяной туман» практически парит в потоке горючих газов, забирая жар. Когда снижается температура в помещении – снижается скорость распространения пожара. А также обеспечивается более быстрый проход пожарных с лафетными стволами, чтобы произвести дотушивание очага возгорания.В соревнованиях была задействована пожарная автоцистерна АЦ 3,2-40/4 (43253) с установкой пожаротушения гидроабразивной резки «Кобра», которая предназначена для доставки личного состава, пожарно-технического вооружения и огнетушащих веществ для тушения пожаров и ликвидации последствий ЧС.По итогам соревнования 1 место заняла 62 ПСЧ (ЮВАО), 2 место - 3 ПСЧ (САО) и 3 место - 25 ПСЧ (ЗАО).Интервью: Жуковский Юрий Александрович - начальник службы пожаротушения г. Москвы, полковник внутренней службы.