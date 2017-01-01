Снегурочки, ёлочные украшения и сувениры в ГУМе

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 18.11 23:07

16

16 0

В преддверии Нового года в ГУМе милые снегурочки продают ёлочные украшения и сувениры. Многочисленные посетители магазина с интересом знакомятся с оригинальной продукцией: ёлочный шарик- футбольный мяч или же герои мультфильма "Маша и медведь", а можно просто шарик с изображением символа 2018 года улыбающуюся собачку приобрести. А есть матрешка с изображением деревенского пейзажа,