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Вечерняя иллюминация в столице

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
18.11 23:06
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В столице постепенно начинается подготовка к Новому году: магазины украшают витрины, на деревьях зажигаются светодиодные огоньки.

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