На юго-востоке Москвы сгорела строительная бытовка

Автор: alextsaryev99 Дата публикации: 18.11 23:53

60

60 0

Поздно вечером 18 ноября на пульт дежурного поступило сообщение о возгорании одной из строительных бытовок на 2-й Карачаровской улице. Незамедлительно к месту прибыли пожарные, которые оперативно справились с возгоранием. В ходе разведки в сгоревшей бытовке, были обнаружены сгоревшие личные вещи, ноутбук и строительные инструменты. Площадь пожара составила 10 кв.м. О пострадавших не сообщается. На месте работают сотрудники полиции и следователи. Не исключён поджог.