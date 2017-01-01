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Главная  /  Репортажи  /  На юго-востоке Москвы сгорела строительная бытовка

На юго-востоке Москвы сгорела строительная бытовка

Автор:
alextsaryev99
Дата публикации:
18.11 23:53
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Поздно вечером 18 ноября на пульт дежурного поступило сообщение о возгорании одной из строительных бытовок на 2-й Карачаровской улице. Незамедлительно к месту прибыли пожарные, которые оперативно справились с возгоранием. В ходе разведки в сгоревшей бытовке, были обнаружены сгоревшие личные вещи, ноутбук и строительные инструменты. Площадь пожара составила 10 кв.м. О пострадавших не сообщается. На месте работают сотрудники полиции и следователи. Не исключён поджог.

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