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Главная  /  Репортажи  /  Свалка опила в деревне Водозерье Республики Марий Эл

Свалка опила в деревне Водозерье Республики Марий Эл

Автор:
Вася Лебедев
Дата публикации:
04:08
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По данной свалке уже был репортаж и он был показан по ТВ. Как я и говорил, данная свалка также отмечена на сайте незаконных свалок России. Ну естественно, обращались в компетентные органы и по данной свалке были проверки, но результат на лицо... Что вынудило вновь создать репортаж? Это то, что 16 ноября этого года здесь проводили уборку, но не ту, которую мы все ждали, а просто сделали "показуху". Собрали мусор в мешки и пофотографировались, как я полагаю, для отчета. Чтобы убрать свалку, нужна спецтехника. Также хочу предупредить, что подходить к этой свалке без спецобуви просто не безопасно. Результат на фото, тоже приложен к репортажу. Напоминаю, это свалка на берегу озера.

Республика Марий Эл, Килемарский район, д. Водозерье

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