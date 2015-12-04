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Работы по подготовке всепогодной лыжной трассы начались на территории парка «Сокольники»

Автор:
Uwis
Дата публикации:
12:06
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На территории парка «Сокольники» начались работы по подготовке всепогодной лыжной трассы. Благодаря этому объекту, любители лыж весь зимний сезон смогут кататься и тренироваться, невзирая на нестабильную столичную погоду. Трасса прокладывалась при помощи специальных гусеничных тракторов – ратраков, которые используются при подготовке самых современных горнолыжных спусков. Маршрут будет проходить параллельно 2-му Лучевому просеку протяжностью около 1 км. Чтобы избежать случайной порчи трассы, ее огородят с обеих сторон сетчатым забором. В темное время суток лыжный маршрут будет освещаться фонарями.

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