На Ярославском направлении МЖД задерживается движение поездов

Автор: Sargo Дата публикации: 12:14

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На Ярославском направлении МЖД задерживается движение поездов.

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22 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/197040

«Ярославское направление. Задержаны поезд №6826 (Москва-Фрязино-Пасс) на 43 минуты и поезд №6316 (Москва-Александров-1) на 22 минуты», - говорится в сообщении ЦППК.Ранее Агентство «Москва», ссылаясь на пресс-службу МЖД, сообщало, что сбой движения поездов на Ярославском направлении произошел из-за вмешательства посторонних лиц в работу транспорта. По заявлениям машинистов проходящих электропоездов неустановленными лицами неоднократно осуществлялся срыв стоп-крана, что привело к отклонениям от графика ряда электропоездов, следующих в утренние часы по Ярославскому направлению МЖД.