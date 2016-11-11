На Ярославском направлении МЖД задерживается движение поездов
- Автор:
- Sargo
- Дата публикации:
- 12:14
-
- 22
На Ярославском направлении МЖД задерживается движение поездов.
«Ярославское направление. Задержаны поезд №6826 (Москва-Фрязино-Пасс) на 43 минуты и поезд №6316 (Москва-Александров-1) на 22 минуты», - говорится в сообщении ЦППК.
Ранее Агентство «Москва», ссылаясь на пресс-службу МЖД, сообщало, что сбой движения поездов на Ярославском направлении произошел из-за вмешательства посторонних лиц в работу транспорта. По заявлениям машинистов проходящих электропоездов неустановленными лицами неоднократно осуществлялся срыв стоп-крана, что привело к отклонениям от графика ряда электропоездов, следующих в утренние часы по Ярославскому направлению МЖД.
- 22
Комментарии (0)