Коммунальщики пробили потолок жителю Кемерово

Массовое ДТП случилось на улице Зои Космодемьянской во Владивостоке

"День жестянщика" во Владивостоке

Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 17 ноября 2017 года

Страшное ДТП унесло жизни двух молодых жителей Димитровграда

"Будьте отзывчивее!": в Орехове-Зуеве сгорел автомобиль

В Нижнем Новгороде барашек сбил с ног ребенка

В Волгограде вспыхнул крупный пожар на складе

Пожар на складе лакокрасочных изделий произошёл в Волгограде

В Красноярске женщина с ребёнком чуть не погибли в ДТП

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  На Ярославском направлении МЖД задерживается движение поездов

На Ярославском направлении МЖД задерживается движение поездов

Автор:
Sargo
Дата публикации:
12:14
  • 22
  • 0

На Ярославском направлении МЖД задерживается движение поездов.


«Ярославское направление. Задержаны поезд №6826 (Москва-Фрязино-Пасс) на 43 минуты и поезд №6316 (Москва-Александров-1) на 22 минуты», - говорится в сообщении ЦППК.

Ранее Агентство «Москва», ссылаясь на пресс-службу МЖД, сообщало, что сбой движения поездов на Ярославском направлении произошел из-за вмешательства посторонних лиц в работу транспорта. По заявлениям машинистов проходящих электропоездов неустановленными лицами неоднократно осуществлялся срыв стоп-крана, что привело к отклонениям от графика ряда электропоездов, следующих в утренние часы по Ярославскому направлению МЖД.
  • 22
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

14 0
12:07 | Sargo
Мокрый снег идет на северо-востоке Москвы
51 0
23.10 10:06 | Uwis
Выставка "История железных дорог" проходит на Ярославском вокзале Москвы
117 2
11.11.2016 20:30 | Zhulenka
Нарушение движения поездов на МЦК 11.11.16