Коммунальщики пробили потолок жителю Кемерово

Массовое ДТП случилось на улице Зои Космодемьянской во Владивостоке

"День жестянщика" во Владивостоке

Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 17 ноября 2017 года

Страшное ДТП унесло жизни двух молодых жителей Димитровграда

"Будьте отзывчивее!": в Орехове-Зуеве сгорел автомобиль

В Нижнем Новгороде барашек сбил с ног ребенка

В Волгограде вспыхнул крупный пожар на складе

Пожар на складе лакокрасочных изделий произошёл в Волгограде

В Красноярске женщина с ребёнком чуть не погибли в ДТП

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  На Красной площади появилась елка которую начали украшать

На Красной площади появилась елка которую начали украшать

Автор:
Sargo
Дата публикации:
14:33
  • 19
  • 0

На Красной площади начали украшать деревья, а также появившийся в новогоднюю ёлку.

  • 19
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

41 0
15:38 | alextsaryev99
Сырая и пасмурная погода в столичном регионе
39 0
16.11 17:28 | LaimeLaim
На углу Оружейного переулка установили новогоднюю ёлку
28 0
18.11 23:07 | LaimeLaim
Снегурочки, ёлочные украшения и сувениры в ГУМе