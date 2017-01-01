Сеть универсамов "Седьмой континент" закрывает двери

Автор: alextsaryev99 Дата публикации: 15:35

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Собственник торговой сети уходит из розничного бизнеса и отдает все магазины бывшим конкурентам. Вскоре на месте магазинов сети "Седьмой континент", которых только в Москве было 120, появятся "Пятерочки", "Азбуки вкуса", "Магниты", "Атаки" и "Дикси". Самые "козырные" места займут супермаркеты премиум-класса "Азбука вкуса" - их вывески вскоре появятся, в частности, на Манежной площади (в здании бывшей гостинице "Москва"), на Большой Лубянке - там, где раньше размещался знаменитый 40-й гастроном, на Смоленке и улице Серафимовича. Всего этой сети достанется 18 магазинов уходящего с рынка конкурента. Еще 50 торговых точек откроют двери уже под брендом "Пятерочка", 18 магазинов поделят между собой "Магнит", "Атак" и "Дикси". Оставшиеся 37 супермаркетов и сам бренд "Седьмой континент", а также остатки его товаров перейдут самарскому холдингу "Сладкая жизнь". Все 14 гипермаркетов "Наш" - у них общий хозяин с "Седьмым континентом" - забирает себе "Лента".