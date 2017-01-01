Сырая и пасмурная погода в столичном регионе

Автор: alextsaryev99 Дата публикации: 15:38

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В воскресенье 19 ноября в столичном регионе облачно, утром шёл снег с дождем. Синоптики отмечают, что из-за циклона среднесуточная температура воздуха превышает климатическую норму на один-три градуса. Максимальная температура в столице составляет от 0 до +2° C, по области до 4 тепла. Ветер южного направления три-восемь метров в секунду. Атмосферное давление − 744 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 70 процентов. В Москве и области влажно ветреная погода, атмосферное давление будет падать. Такие условия могут негативно отразится на самочувствии метеозависимых людей.