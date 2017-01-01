В столичные музеи и галереи скопились длинные очереди
- Автор:
- tim777
- Дата публикации:
- 18:49
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В воскресный день в столичных музеях и галереях царит ажиотаж. Туристы и любители искусства выстроились в длинные очереди. Так, на Волхонке в центре Москвы, выстроилась традиционная очередь в ГМИИ им. А.С Пушкина, а также в две галереи, расположенные по соседству. Несмотря на пасмурную погоду и моросящий дождь, большинство горожан не пугает то, что для входа в музей придется подождать какое-то время.
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