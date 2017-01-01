Два человека пострадали в результате ДТП на Комсомольском проспекте

Автор: tim777 Дата публикации: 19:44

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Один взрослый и один несовершеннолетний ребенок пострадали в результате ДТП в центре Москвы. На Комсомольском проспекте возле дома №4 столкнулись три автомобиля. Как сообщают очевидцы, столкновение иномарок произошло около въезда на Крымскую эстакаду. Вероятной причиной аварии стало то, что один из автомобилистов на мокрой от дождя дороге не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения. В настоящий момент аварийные автомобили эвакуированы. Причины произошедшего предстоит установить сотрудникам ГИБДД.