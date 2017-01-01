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Два человека пострадали в результате ДТП на Комсомольском проспекте

Автор:
tim777
Дата публикации:
19:44
  • 66
  • 1

Один взрослый и один несовершеннолетний ребенок пострадали в результате ДТП в центре Москвы. На Комсомольском проспекте возле дома №4 столкнулись три автомобиля. Как сообщают очевидцы, столкновение иномарок произошло около въезда на Крымскую эстакаду. Вероятной причиной аварии стало то, что один из автомобилистов на мокрой от дождя дороге не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения. В настоящий момент аварийные автомобили эвакуированы. Причины произошедшего предстоит установить сотрудникам ГИБДД.

  • 66
  • 1

Комментарии (1)

  • tim777
    20:40
    АГН в 20:15: http://www.mskagency.ru/materials/2725432
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