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С 20 ноября изменится схема движения в районе Таганской площади

Автор:
tim777
Дата публикации:
19.11 22:13
  • 22
  • 1

С 20 ноября схема движения в районе Таганской площади изменится. Для водителей закроют съезд на Садовое кольцо у Большого Дровяного переулка и на Таганскую площадь перед тоннелем. Это позволит перераспределить транспортные потоки, ликвидировать конфликтные участки и избежать заторов. На транспортную доступность для местных жителей это не повлияет. Автомобилистам рекомендуется быть внимательными и следовать указаниям дорожных знаков. Для автомобилистов установили информационные щиты, которые предупреждают об изменении схемы организации движения.

  • 22
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Комментарии (1)

  • tim777
    19.11 23:46
    АГН в 22:38: http://www.mskagency.ru/materials/2725442
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