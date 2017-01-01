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Главная  /  Репортажи  /  Часть парковки между Ленинградским и Ярославским вокзалом временно закрыта

Часть парковки между Ленинградским и Ярославским вокзалом временно закрыта

Автор:
Uwis
Дата публикации:
19.11 22:35
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Часть парковки между Ленинградским и Ярославским вокзалом временно закрыта из-за работ, проводимых АО "Мосводоканал".

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