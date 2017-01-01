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На улице 800-летия Москвы совершён наезд на пешехода

Автор:
Max_019
Дата публикации:
19.11 22:52
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Вечером 19 ноября на севере столицы произошло ДТП. На улице 800-летия Москвы, напротив дома 2, совершён наезд на пешехода. Автомобиль "Шкода Октавия" двигался по улице 800-летия Москвы в сторону Коровинского шоссе. Справа от него от остановки начал движение рейсовый автобус № 114к. Слева был автомобильный затор. Внезапно из-за стоящих слева автомобилей перед автомобилем "Шкода" выбежал пешеход. Из-за плохих погодных условий водитель поздно заметил пешехода и сбил его. От удара пешеход полетел дальше вперёд и ударился в ехавший рейсовый автобус. Водитель автобуса успел быстро остановить машину, дабы избежать более тяжёлых последствий. В результате ДТП пешеход получил многочисленные травмы и был госпитализирован бригадой медиков в одну из больниц города. В месте ДТП наблюдался небольшой затор, т.к. дорога в сторону Коровинского шоссе оказалась полностью перекрыта. Объезд места ДТП осуществлялся по встречной полосе. Сотрудники ДПС выясняют все обстоятельства аварии. Известно лишь, что пешеход переходил дорогу в неустановленном месте.

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