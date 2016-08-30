Фасад станции метро «Алексеевская» отремонтируют до конца 2017 года

Автор: Гринфельд Павел Дата публикации: 19.11 22:34

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Фасад станции метро «Алексеевская» Калужско-Рижской линии отремонтируют до конца 2017 года. Стены очистят от старой краски и покроют специальным составом против плесени. Старые светильники заменят на новые − светодиодные. Отреставрируют деревянные двери. На них поставят новые латунные отбойники и накладки взамен старых металлических, снимут краску, обработают антибактериальным раствором и покроют лаком. Во время ремонта вход на станцию закрывать не будут.