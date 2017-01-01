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Источник выброса "бежевых оттенков" обнаружен на Яузе: дайджест загрязнений акватории

Автор:
tim777
Дата публикации:
19.11 23:31
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Около двух недель назад в акватории реки Яузы, в центре Москвы в районе Госпитальной набережной, было обнаружено загрязнение, в результате которого часть реки приобрела бежевый оттенок. Не исключено, что источником загрязнений могли стать выбросы грунтовых вод через различные коллекторы, которые расположены в больших количествах вдоль реки. При этом существенные загрязнения, поменявшие цвет реки отмечались лишь на Госпитальной набережной близ Рубцовского пешеходного моста, а также в соседнем восточном округе столицы, около Преображенской набережной. Тогда неподалеку от Электрозаводского моста был обнаружен участок с кремовым цветом.
В эти дни, на участке в районе Госпитальной набережной, где ещё недавно река была окрашена в бежевые тона, половина участка реки обмелело и с понижением уровня воды стало видно, как с одного коллектора в этом месте поступает вода, которая перекрашивает акваторию реки в бежевый цвет. При этом большое количество песка, содержащихся в воде, намывают крупный слой отходов, равномерно распределяющийся по обмелевшему участку реки. При этом соседние набережные таких зримых обмелевших участков не имеют. Если подробнее всматриваться в водную гладь реки, то как правило каждый раз те или иные экологические изъяны она в себе таит регулярно.
Чуть поодаль от участка с источником выброса бежевых вод, можно увидеть небольшие фракции бензиновых пятен, а на дне, возле береговой линии, автомобильную покрышку. Всё это регулярно, с различной степенью интенсивности, появляется на реке. Так, пару лет назад шлейф бензиновых пятен растянулся по акватории реки на несколько километров, а при традиционной весенней очистке от отходов акватории в районе Рубцовской набережной на дне реки Яузы можно было увидеть залежи мусора.
Картину экологических проблем стабильно дополняют факты несанкционированного сброса пластиковых бутылок в районе Лефортовского моста.
Всё это можно встретить и сегодня. Те же самые бутылки, у того же самого Лефортовского моста, те же самые покрышки и бензиновые пятна вблизи тех же самых автозаправок и всё те же бензиновые пятна и те же необычные оттенки многострадальной реки. При этом важно отметить, что чиновники и специалисты по проблемам экологии всё же обратили внимание на Яузу. Не так давно, в акватории реки около городского округа Мытищи было затампонировано сразу 3 несанкционированных водовыпуска в Яузу. Поводом для проверки стали обращения горожан на присутствие в реке мазутных пятен, а также незадолго до этого, была обнаружена мёртвая рыба. Всё это не раз фиксировалось в черте столицы: мазутные пятна, мёртвая рыба. В этой связи хочется надеяться, что на исходе 2017 года, который был объявлен годом экологии, чиновники и специалисты обратят внимание на всю акваторию Яузы и решат создавшиеся проблемы.

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