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Главная  /  Репортажи  /  Моросящие дожди, сменяемые зарядами мокрого снега идут в центре столицы

Моросящие дожди, сменяемые зарядами мокрого снега идут в центре столицы

Автор:
tim777
Дата публикации:
00:27
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В ночные часы в столице идут моросящие дожди, периодически сменяемые зарядами мокрого снега. На улице сыро и прохладно. Температура воздуха колеблется около нулевой отметки. При переходе в слабо отрицательные значения создаются условия для образования гололедицы. В этой связи столичным автомобилистам следует соблюдать дистанцию и скоростной режим, воздержаться резких маневров. При этом синоптики о наступлении зимы пока не заявляют. Погода в столице с осадками в виде кратковременных моросящих дождей и мокрого снега сохранится до середины следующей недели.

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