Моросящие дожди, сменяемые зарядами мокрого снега идут в центре столицы

Автор: tim777 Дата публикации: 00:27

7

7 0

В ночные часы в столице идут моросящие дожди, периодически сменяемые зарядами мокрого снега. На улице сыро и прохладно. Температура воздуха колеблется около нулевой отметки. При переходе в слабо отрицательные значения создаются условия для образования гололедицы. В этой связи столичным автомобилистам следует соблюдать дистанцию и скоростной режим, воздержаться резких маневров. При этом синоптики о наступлении зимы пока не заявляют. Погода в столице с осадками в виде кратковременных моросящих дождей и мокрого снега сохранится до середины следующей недели.