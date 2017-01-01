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Завершено благоустройство площади Тверская Застава

Автор:
Uwis
Дата публикации:
00:34
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В рамках комплексной программы по благоустройству «Моя улица» было принято решение о возвращении площади исторического облика, создании комфортного пространства для пешеходов и для тех, кто пользуется общественным транспортом. К площади подвели трамвайные пути, на место вернули памятник писателю Максиму Горькому и исторические фонари, а также восстановили фасады зданий. Завершающим этапом стала высадка крупномерных деревьев и установка лавочек, которые сразу же облюбовали москвичи и гости столицы.

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