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Странный флаг в центре Москвы

Автор:
PAREN
Дата публикации:
02:36
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В центре Москвы на улице Маросейка был замечен непонятный флаг. Он висит на здании, где располагается общественная организация «Всероссийский Союз Молодежи». Раньше, вешая флаг России, могли перепутать и повесить его вверх ногами. А здесь сознательно полосы расположили наискосок... Что же будет дальше? Что, если кто-то решит изобразить флаг России квадратиками, в цветах флага России? Почему у «Всероссийского Союза Молодежи» такое неуважение к государственному флагу России?

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